Die besten Restaurants Griechenlands

Ein Scherz, mögen viele Leser denken. Griechische Gastronomie? Das ist doch nicht viel mehr als fettes Gemüse, griechischer Salat, Moussaka und Tzaziki. Weit gefehlt mit diesem Vorurteil.

Abseits von den Gleichförmigkeiten der Tourismus-Fress-Unkultur und ihren austauschbaren Tavernen hat sich in Griechenland schon vor einiger Zeit eine blühende kulinarische Szene etabliert. Die aber im Ausland kaum oder gar nicht zur Kenntnis genommen wird.

Frage an die charismatische griechische Tourismus-Ministerin, Olga Kefalogianni, die gerade in einer kurzen flammenden Rede vom Bekenntnis des Tourismus für eine hochklassige und international gelobte Food-Szene abgeliefert hat: "Warum hat die griechische Küche eigentlich im Rest von Europa so einen bescheidenen Ruf?"

Die Antwort kommt unvermutet ehrlich: "Es waren die Emigranten, die in Europa ihre Restaurants mit einer Küche bestückten, die mit dem heutigen Griechenland nichts mehr zu tun hat."