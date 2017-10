Foto: Eingebrockt & Ausgelöffelt

Kombucha-Mama in der Apotheke oder online besorgen. Sie ruht in einer Starter-Flüssigkeit, damit sie es wohlig hat und immer gut versorgt ist. Steril arbeiten und alles vorab abkochen. Kombucha-Pilz und die Starter-Flüssigkeit fern von jeglichen Metallen halten.

1 Liter Wasser, insgesamt 1 Teelöffel Grün- und Schwarztee, (alternativ: Kräutertee ohne ätherische Öle) und 100 Gramm Vollrohrzucker aufkochen. Kurz vor dem Simmern von der Herdplatte nehmen, abseihen und auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

Tee in ein zwei-Liter-Glas mit einer möglichst großen Öffnung füllen. Die Mama braucht Platz, um gut wachsen zu können: Rein mit dem Kombucha-Pilz und der Starterflüssigkeit. Mit einem sauberen Mulltuch und einem Gummiringerl die Öffnung verschließen. Die Kombucha-Mutter wächst am besten bei ca. 23 Grad, in hellen Räumlichkeiten und mit frischer Luft. Auf Zigarettenrauch reagiert sie sofort mit Schimmel. Sie mag keine direkte Sonneneinstrahlung und will auch nicht bewegt werden.

Nach fünf bis acht Tagen hat das Kombucha-Getränk einen leicht säuerlichen angenehm aromatischen Geschmack und ist trinkbereit. Wenn die Zeit übersehen wird, bekommt man nach 20 bis 30 Tagen Kombucha-Essig. Schmeckt auch vorzüglich.

Man nimmt die Kombucha-Mutter achtsam heraus und bewahrt sie in rund 200 ml der fermentierten Flüssigkeit, als neue Starter-Basis auf. Das Getränk durch ein Sieb (kein Metall!) abseihen und genießen.

Abgefüllt hält sich das Kombucha-Getränk mehrere Tage im Kühlschrank.