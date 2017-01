Aussortiertes Gemüse wird zu Currys verkocht

Begonnen hat das Engagement für aussortiertes Gemüse des gelernten Filmemachers Tobias Judmaiers als Koch des konsumkritischen Projekts "Waste Cooking" auf youtube.com. "Als ich im Marchfeld die enormen Mengen gesehen habe, die schon in der Landwirtschaft aussortiert werden, wollte ich etwas tun, um diese zu verwerten."

So entstand vor drei Jahren das Unternehmen "Iss mich – Essen statt Wegwerfen". Pro Monat wird dafür etwa eine Tonne Gemüse von Partnerbetrieben geholt und zu Suppen, Eintöpfen und Currys verarbeitet. Die "Iss mich"-Lebensmittelrettung setzt schon einen Schritt früher an als andere Konzepte – nämlich bevor das Gemüse überhaupt in den Handel gelangt. "Durch die Handelsnormen fällt vieles raus, das zu groß oder zu klein ist. Denken Sie an Karotten- oder Erdäpfelsackerl, da sind alle Stücke etwa gleich groß." Dazu kommen beschädigte Stücke. "Oft wird beim maschinellen Reinigen die Schale aufgerissen oder Karotten brechen auseinander. Das reicht schon, um sie auszusortieren."

Marchfeld abgefüllt im Rexglas

Foto: /Iss Mich Die fertigen Speisen werden einerseits in Rexgläsern haltbar gemacht und per Rad geliefert, andererseits als Catering vertrieben. Ein nachhaltiges Unternehmenskonzept war Judmaier wichtig. Darum werden die Gerichte in Mehrweg-Pfandgläser gefüllt. "Wenn schon ein Lieferservice, soll er nachhaltig sein, damit nicht erst wieder Müll anfällt wie bei anderen Essenslieferungen." Ab 2017 wird es die gefüllten Rexgläser ebenso in neuen Verkaufsstellen in Wiener Greißlereien zu kaufen geben.

Auch in der Küche sollen keine Überschüsse anfallen. "Darum ist unser System auf eine wöchentliche Vorbestellung ausgerichtet, damit wir genau kalkulieren können, wieviel Gemüse wir brauchen." Dass der Betrieb zu 100 Prozent bio-zertifiziert ist, versteht sich fast von selbst. Zum Konzept gehört ebenso, dass das Gemüse aus einem Umkreis von maximal 80 Kilometer rund um Wien kommen. "Der Transport von Lebensmittel ist ja eines der Hauptprobleme", betont Judmaier. Obwohl der Speiseplan naturgemäß saisonal gestaltet wird, gibt es mittlerweile einige beliebte Klassiker, die das ganze Jahr über verfügbar sind, etwa ein Gemüsecurry. Auch das Erdäpfelgulasch zählt dazu, das zu 100 Prozent aus aussortierten Erdäpfeln und Zwiebeln aus dem Marchfeld besteht.