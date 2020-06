Johann Lafer: Nussiger Salat

Nach dem langen Winter steigt der Gusto auf frische, knackige Kost. Ein bunter Salat ist jetzt genau richtig. Um die Körperenergie allerdings optimal wieder auf Touren zu bringen, kann man durchaus noch ein Schäuflein drauflegen. Mit einigen Nüssen lässt sich die Wertigkeit eines Salates ganz einfach erhöhen. Denn egal ob Hasel-, Wal- oder Erdnüsse: Das Schalenobst ist sehr gehaltvoll und versorgt den Körper zudem mit wichtigen Mineralstoffen und wertvollen Fettsäuren. Als "Königin der Nüsse" bezeichnen viele die Macadamia-Nuss, u. a. weil ihr Anbau aufwendig und teuer ist. Sie wächst in Australien und war schon den dortigen Ureinwohnern als nahrhafte bekannt. Durch ihr feines Aroma und den buttrigen Geschmack harmonieren die zwei bis drei Zentimeter großen Kerne mit pikanten Salaten ebenso wie mit Süßem. Gesundheitlich wertvoll macht sie der hohe Gehalt an ungesättigten Fettsäuren (81 %). Studien zeigten, dass täglich zehn (ungesalzene) Nüsse den Cholesterinwert in vier Wochen um bis zu zwölf Prozent reduzieren können.