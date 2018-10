Die besten Ideen für Snacks beim Afterwork-Drink

Scottish Eggs

Zutaten (für 4 Portionen)

4 Eier (Größe S), 320 g Faschiertes, 1 Ei (Größe M), 4 Esslöffel glattes Mehl, 150 g Semmelbrösel, Öl zum Frittieren

Zubereitung

Die Eier vier bis fünf Minuten kochen, in kaltem Wasser abkühlen und schälen. Eier mit jeweils einem Viertel des Faschierten umhüllen.

Ein rohes Ei verquirlen, Mehl und Semmelbrösel in flachen Tellern bereitstellen.

Gekochte Eier im Mehl wenden, leicht abklopfen und im gequirlten Ei wenden, dann in den Semmelbröseln. Die Panier gut andrücken.

Öl in einer Fritteuse oder in einem hohen Topf auf ca. 170 Grad erhitzen (die Temperatur ist optimal, wenn an einem eingetauchten Holz-Kochlöffelstiel Bläschen aufsteigen). Die Eier 8 bis 10 Minuten frittieren, auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Getränketipp: Dazu passt britisches Bier (Lager, Ale, Porter, Stout) oder ein schottischer Whisky.