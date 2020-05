Anleitung zum Schokolade-Gourmet

Zwischen echter, feiner Schokolade und Industrie-Schokolade liegen leider Welten. Bei der echten Schokolade kommt das Aroma hauptsächlich aus der Kakaobohne. Beim Industrieprodukt sind es (künstliche) Vanille, Zucker und künstliche Aromen, die den Konsumenten was vormachen. Richtig gute Schokolade wird von kleinen Chocolatiers in überschaubaren Mengen quasi handgefertigt. Im Supermarkt hingegen findet man hauptsächlich Schokolade, die von Maschinen in rauen Mengen produziert wird. Kakaobutter kommt nur in die edleren Schokoladen, während die Industrie das Fett aus der Bohne nimmt und auf den Warenmärkten verhökert. Statt der Kakaobutter nimmt der Billigschokoladenmacher dann pflanzliches Fett (Palmöl) - nicht so gesund. Den Unterschied merken Sie nicht nur an der Zutatenliste, sondern auch am Geruch. Echte, feine Schokolade riecht nach gerösteten Mandeln, nach Kaffee, manchmal blumig, oft auch nach Zitrusfrüchten. Das Industrieprodukt kriegt in der Regel zu viel von der künstlichen Vanille ab. Deshalb riecht es auch danach.