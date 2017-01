Der hochkalorische Krapfen bereitete früher auf die strenge, sechswöchige Fastenzeit vor, die mit Aschermittwoch (1. März) beginnt. Namhafte Konditoreien wie Demel verzichten ab Aschermittwoch auf das Schmalzgebäck.

Zu den klassischen Zutaten zählen neben Schmalz, Weizenmehl, Milch, Eier, Germ und Zucker. Großbäcker Anker hat sich nun aber für eine Version ohne Schmalz, Milch und Eier entschieden – frei von tierischen Inhaltsstoffen.

Damit sich der vegane Faschingskrapfen (1,65 Euro) von den traditionellen unterscheidet, wählte das Traditionsunternehmen eine eckige statt runde Form. Damit der Germteig auch ohne Eier flaumig wird und gut aufgeht, greift das Unternehmen auf Weizenquellmehl, Sojamehl, Kartoffelflocken und Margarine zurück.

Bei Marillenmarmelade und Staubzucker-Schicht hat sich hingegen nichts geändert.