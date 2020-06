Der Kultwinzer aus Italien

Franchetti

In dem verschlafenen Eck hatte es schon seit langer, langer Zeit niemand mit Wein versucht. Es gab hier nur Schafe, Wildrosen und sonst nichts.versuchte es.

Weinstöcke der besten Herkunft aus Bordeaux wurden geplanzt. Auf den ortsüblichen Sangiovese wurde verzichtet. Der Ausbau erfolgt in kleinen französischen Eichen-Fässern. Jede Parzelle wird einzeln geerntet und in kleinen Tanks vergoren. Obwohl es in diesem Teil der Toskana sehr heiß ist, behalten die Weine ihre Balance. Die Höhe, in der die Rebstöcke gepflanzt wurden, macht es aus.