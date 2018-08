Tag der Paradeiser: Drei ungewöhnliche Rezepte von Food-Bloggern

Männer und offenes Feuer, das ist meistens eine tolle Kombination. Kein Wunder dass Blogger Mario sich in seinem Blog Kissed by Flames ganz aufs Grillen spezialisiert hat. Dass dabei auch Gemüse eine gute Figur macht, zeigt sein Rezept der israelischen Tomaten-Eierspeis Shakshuka, dass er stilgerecht in einer Grillpfanne zubereitet.

Zutaten:

4 EL Olivenöl

1 Zwiebel groß1 Zehe Knoblauch

1/2 Stk Paprika gelb

1/2 Stk Paprika rot

2 EL Tomatenmark

4 Stk Tomaten sehr reif

1 Dose geschälte Tomaten

1 EL Paprikapulver süß, geräuchert

1 TL Pul Biber alternativ: mildes Chilipulver

4 Stk Eier

Salz

Pfeffer

Petersilie glatt, zum bestreuen

Zubereitung

Die Gusseisenpfanne / den Dutch Oven / .. über dem Feuer bzw. Holzkohlen bei mittlerer Hitze vorheizen lassen und das Olivenöl dazu geben. Die Zwiebel würfeln und den Knoblauch fein hacken und in der Pfanne glasig anschwitzen. Die Paprika und das Tomatenmark hinzufügen und anbraten. Dabei ständig rühren - der Knoblauch und die Zwiebel dürfen nicht braun werden. Die frischen Tomaten in Würfel schneiden und mit den Dosentomaten in die Pfanne geben. Gewürze hinzufügen und unter rühren für 15 - 20 Minuten einkochen bis die Sauce eingedickt ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Je nach gewünschter Schärfe kann nochmal etwas türkischer Paprika bzw. Chilipulver hinzugefügt werden. Mit einem Kochlöffel eine Mulde für jedes Ei in die Masse drücken und jeweils ein Ei hineinschlagen. Profis rühren mit dem Stiel des Kochlöffels in einer 8er-Bewegung - ohne das Eigelb zu Beschädigen - das Eiweiß damit es sich etwas mit der Sauce verbindet. Deckel auflegen oder die Pfanne mit Alufolie abdecken und für 5 Minuten weiter köcheln bis das Ei gestockt ist. Es sollte innen noch weich sein. In der Pfanne servieren! Dazu passt Naan-Brot.