Am Herd mit Toni Pfeffer

Pfeffer

Dirndlmarmelade

450 g Hirschrückenfilet, Salz,Wacholderbeeren, frischer Rosmarin, Rapsöl, ½ Sellerieknolle, 2 Birnen, ½ l Rotwein, 1 Zimtstange, 5 Gewürznelken,

Wein mit Zimt und Gewürznelken aufkochen. Birnen halbieren, schälen, Kerngehäuse entfernen, im Rotwein kurz aufkochen und dann ziehen lassen. Sellerie schälen, die halbe Knolle in Würfel schneiden und in Suppe weichkochen, die andere Hälfte in feine Streifen schneiden oder hobeln. Backrohr auf 220°C vorwärmen. Fleisch salzen und pfeffern. Öl in einer Pfanne erhitzen, Fleisch mit einem Rosmarinästchen und fünf gequetschten Wacholderbeeren einlegen, rundherum anbraten. Auf einen Bogen Alufolie rauslegen, noch zwei Rosmarinästchen dazu, dicht zupacken. Zwölf Minuten im Rohr garen, dann Hitze auf 90°C reduzieren, noch ca. 5 Minuten ziehen lassen. Inzwischen Selleriestreifen in heißem Öl frittieren, auf Küchenpapier abtropfen lassen, salzen. Fleisch schräg aufschneiden, mit Selleriestroh und -würfeln, Birnen und Dirndlmarmelade anrichten.