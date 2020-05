Am Herd mit Joesi Prokopetz

Kochen? Ja, gern, meint Joesi Prokopetz auf meine Anfrage via Agentur. Zwei weiche Eier im Glas, in seinem Büro. Gut, so fahre ich nach Mödling, gespannt auf das große kulinarische Abenteuer. In der kleinen Küche steht tatsächlich ein Eierkocher bereit, den der Künstler extra von zuhause mitgebracht hat. „Ich koch ja nie was außer Ei.“ Gut, wir gönnen uns noch einen Kaffee – für meinen schäumt Prokopetz gekonnt kalte Maresi auf – dann ist’s so weit. Er steckt die Kaffeemaschine ab, um die einzige Steckdose für den Eierkocher freizumachen, setzt zwei Eier in das Gerät, fügt die entsprechende Menge Wasser hinzu. Deckel drauf, einschalten, warten. Ob er denn gerne isst? „Essen ist meine Lieblingsspeise.“