Alles Käse – kostenlos Cheesecakes verkosten

Topfentorten schmecken nach Sommer – der kühle Topfen, die saftigen Früchte und der luftigleichte Biskuit verschaffen an heißen Tagen süße Kühlung. Wer aber derzeit einen Blick in die kleinen hippen Bakery-Shops oder auf die Speisekarten von Trend-Lokalen wirft, stellt fest, dass die gute alte Topfentorte längst von der New York Cheesecake verdrängt wurde.