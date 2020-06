25 Jahre Trophée Gourmet

Die Liste der Ausgezeichneten liest sich wieder einmal wie das Who is Who der heimischen Top-Schaffenden aus Gastronomie, Wein und Produktion. Der oberösterreichische Brotbäcker Helmut Gragger etwa, der schon seit vielen, vielen Jahren in seiner Heimat Ansfelden macht, wofür er erst in Wien richtig berühmt wurde. ("If you can make it there, you can make it anywhere.")

Der Biowinzer Nikolaus Moser, den sie anfangs für verrückt erklärten. Alexander Fankhauser, der mit seinem Restaurant Alexander im Winter Feinschmecker gleich für ein paar Wochen in ein entlegenes Hotel in den Tiroler Bergen anzieht und dort vorkocht, wie man aus Tiroler Klassikern Gerichte des 21. Jahrhunderts machen kann.

Dann Erwin Werlberger, der in Winterstellgut im salzburgischen Abtenau eine unaufgeregte, heimatverbundene Küche hinlegt. Schließlich Simon Xie Hong, dessen On Market sich bereits eine Sekunde nach dem Aufsperren im Frühjahr zum absoluten Renner entwickelte. Als Szene-Gastronom erhielt der Dots-Mann Martin Ho den Preis für das beste Konzept.

Die Moderatorin Barbara van Melle glänzte zum wiederholten Mal mit Charme und Kompetenz. Unter den vielen Größen auf der Bühne fiel der bereits mehrfach ausgezeichnete Heinz Reitbauer sen. auf, der ganz ohne Augenzwinkern tatsächlich den Satz hinkriegte, dass es früher ja viel einfacher gewesen sei, an die guten Produkte zu kommen, sozusagen als "Einäugige unter den Blinden". Da hat das Steirereck ja immerhin große Karriere gemacht, vom Einäugigen zur Nummer Neun auf der San Pellegrino-Liste.

Den zahlreich anwesenden Prominenenten aus der gastronomischen Welt und aus der Welt der Prominenz gefiel das Fest so gut, dass man Mühe hatte, es gegen zwei Uhr früh offiziell für beendet zu erklären.