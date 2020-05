25 Jahre Alain Ducasse in Monaco

Gemüse, seit ein paar Jahren in aller Munde, war Ducasse in seinem Restaurant am Mittelmeer von Anfang an wichtig. Ein vegetarisches Menü bot er schon in den 90er Jahren an, als davon in anderen Restaurants Europas noch keine Rede war. Sagt der berühmte Chef, der natürlich nicht mehr selbst am Herd steht: "Fünf Leute arbeiten in der Küche des Louis XV nur am Gemüse." Tatsächlich gehören Ducasses Gemüsegerichte wie ein Artischoken-Trüffel-Risotto, das mit dem Saft der Artischoke serviert wird oder ein Gericht aus Rüben, Gnocchi und schwarzen Trüffel zum Besten, was man in einem französischen Restaurant bekommen kann. Viele Gäste mögen vielleicht erstaunt vor den Tellern gesessen sein, wo auf Fleisch und Fisch verzichtet wurde. Einfach nur Gemüse? Zu diesem Preis? Wenn Sie den ersten Bissen probiert hatten, begannen sie zu verstehen.