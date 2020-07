175 Jahre Hopfen-Saft aus Ottakring

Der Oktober ist gut fürs Geschäft, wenn man Bierbrauer ist, denn der Hopfen-Saft ist derzeit in aller Munde. Montag gibt es allerdings Gratis-Bier, denn da laden Christiane Wenckheim und Sigi Menz zur Geburtstags-Party ins Festzelt am renovierten Firmengelände. Der oberste Wiener ist auch Ottakringer – und so hat Michael Häupl die Ehre, das Fass anzuschlagen.