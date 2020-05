So, und noch ein Hotel-Restaurant, diesmal aber wirklich ganz anders: Das Designer-Hotel „25hours“, kulinarisch bisher nur mit seiner Terrassenbar „Dachboden“ vertreten, wurde fertig gestellt und bekam ein Restaurant. Besser gesagt, eine Pizzeria, noch besser gesagt, eine kalifornische Pizzeria: Das „1500 Foodmakers“ erinnert tatsächlich an jene Lokale aus amerikanischen Teenie-Filmen, also groß, heiter, bunt und unkompliziert. Wobei man sich offenbar große Mühe gab, denn die Gestaltung ist detailverliebt (verlötete Zink-Tische!), und auch das, was man da zu Musik der Beach Boys auf Brettchen serviert bekommt, kann was: Die Kalbfleischknöderln „Polpette all'Amatriciana“ wurden nach Vorbild einer Pizzeria in Brooklyn gemacht, sind köstlich, flaumig, zart von Knoblauch parfümiert (7,50 €), der Spinatsalat mit Orange, Pignoli und (etwas zu stark) gerösteten Champignons ebenfalls überdurchschnittlich (9,50 €). An der Pizza wurde besonders lange geübt, dem italienischen Pizza-Mehl gibt man noch etwas Hartweizengrieß dazu, das macht den Teig flaumig und knusprig – nicht ganz so gut wie bei Mari' oder im Riva, aber für den Anfang schon sehr okay (9-12 €). Verglichen mit Vapiano, in dessen Liga die Hotel-Pizzeria spielt, ist das 1500 Foodmakers die etwas lässigere Wahl.

1500 Foodmakers, Wien 7, Lerchenfelder Str. 1-3, ☎ 01/521 51 845, Mo-So 12-24, http://www.25hours-hotels.com/wien/wohnraum/1500-foodmakers.php