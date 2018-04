WOMAN POWER BEIM FORWARD FESTIVAL

Neue Ressourcen & Programmpunkte

In einer Welt mit enden wollenden Ressourcen sind natürlich neue Ideen und Nachhaltigkeits-Strategien besonders wichtig, deshalb gibt es etwa auch den Programmpunkt Design Ideation, als Schnittstelle zwischen Design & Informatik und zum ersten Mal auch ein eigenes Printmagazin zum Festival, mit Interviews, Hintergrundgeschichten aus dem Alltag von Forward und vielem mehr. Und am letzten Festivaltag, am 28. April, findet erstmals der "For Women Only"-Talk, organisiert von Ema Kaiser und Nicole Adler im MAK statt. „Wir freuen uns, dass sich so zahlreiche Besucher für das neue Talkformat, im Zuge des Forward Festival, interessieren. Female Empowerment ist auch im Kreativbereich ein großes Thema. Uns geht es um Sichtbarmachung, Unterstützung, generationsübergreifende Netzwerke und gegenseitige Inspiration,“ sagt Adler, Herausgeberin des beliebten City-Guides "Wien for Woman only". Als Keynote Speaker werden Stefanie Moshammer (Fotografin), Carla Rumler (Cultural Director Swarovski), Teresa Rotschopf (gerade mit ihrem neuem Album "Messiah" on Stage), Elisabeth Noever-Ginthör (Head of Wirtschaftsagentur Wien), Onka Allmayer-Beck (Illustratorin), Julia Wojta (Julie Pop Bakery & Crème de la Crème), DJane, Musikerin und Mitgründerin der Musik-Plattform Boiler Room Sofie Fatouretchi, sowie Frauen aus den Bereichen Medien, Marketing und Wirtschaft, am Podium erwartet.

„Nicole Adler ist im vergangenen Jahr durch Zufall bei unserem Festival reingestolpert und wir freuen uns sehr, dass sie uns proaktiv angeschrieben hat. Gemeinsam mit Ema Kaiser holen die beiden verstärkt Frauen aufs Podium und schaffen einen generationsübergreifenden Austausch", sagen die beiden Festivalgründer und freuen sich, dass das Forward Festival in den darauffolgenden Monaten München, Zürich und Hamburg mit kreativem Potential bespielt.