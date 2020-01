Weg mit Rosa & Grau: Was für Einrichtungsexperten jetzt out ist

Der Modebibel Vogue haben namhafte Interior Designer verraten, an was sie sich sattgesehen haben und welche Dinge in Wohnbereich im Kommen sind.

Millenial-Pink und Rosegold sind out

Demnach will niemand mehr von ihnen rosa gestrichene Räume sehen. Aber auch Accessoires wie Polster, Decken oder Bilder in Rosa sind out. Millenial-Pink nennt sich Farbe, die in den vergangenen Jahren sehr oft in hippen Läden gesichtet wurde. Mit dem dazu passenden Roségold mögen die Experten auch nicht mehr arbeiten.

"Ich freue mich, dass wir das nun hinter uns lassen können", so Robert McKinley dazu. Er ist der Gründer von Studio Robert McKinley, das auf Hotels und Restaurant spezialisiert ist.