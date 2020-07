Goldschmiedin Marlene Rosa: „Meine Zimmer wandern sehr oft“

Auch dass die Natur in einer Großstadt so nah ist, imponiert Pletz. Mit dem Dobermannrüden Isanto ist sie oft im Wienerwald unterwegs und sammelt Kraft im Grünen, bevor sie sich auf den Weg in ihr Atelier in der Neustiftgasse macht. „Ein Kriterium bei der Wohnungssuche war, dass meine Arbeit zu Fuß erreichbar ist“, sagt sie.

In dieser 110-m²-Wohnung, die sie als „Hit“ bezeichnet, lebt die Künstlerin bereits seit vier Jahren und fühlt sich sichtlich wohl – auch wenn sie nicht viel an der Wohnung verändert hat. Sogar die pastellfarbenen Wände sind noch von den Vormietern. „Die hätte ich aber wohl auch so gemacht. Laut Sternzeichen sollte ich Grau- und Beigetöne um mich haben“, sagt die 30-Jährige.