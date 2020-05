Balkon ist Trumpf

Terrassenhaus mit Pflanztrögen

Ein weiteres Beispiel findet man etwa in der Leyserstraße in Wien: Das von BWM Architekten im 14. Bezirk realisierte Gebäude ist als Terrassenhaus konzipiert. Es treppt sich entlang des Hangs ab und verfügt über Balkone aus verschiedenfarbig lasiertem Sichtbeton, die das gesamte Gebäude umrahmen. Mit diesem Entwurfsgedanken knüpfen die Architekten an die Bauweise von Harry Glück an, der in den 1970er Jahren in Alt Erlaa oder in der Hadikgasse die ersten großen Wohnbauten mit qualitativ hochwertigen Freiflächen samt Pflanztrögen und Bewässerungssystem errichtet hat.

Einen ganz anderen Ansatz verfolgten die Architekten an der Brigittenauer Lände. Ein ehemaliges Bürogebäude wurde zum Wohnhaus umgebaut, jede Einheit erhielt einen Balkon. Kaplan: „Sie wurden als Zusatz an die Fassade montiert und sind wie Schmuckstücke mit goldenen Metallelementen verziert.“ Die Fassade erhielt einen dunkelgrauen Anstrich und bildet so einen eleganten Kontrast zu den Brüstungen.