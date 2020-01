Ausblick auf das Immobilienjahr 2020: Hält der Boom weiter an?

Der Wohnungsmarkt in Österreich ist seit vielen Jahren von einer großen Nachfrage und einem stetigen Preisanstieg gekennzeichnet – und daran wird sich auch 2020 nichts ändern. „Wir glauben, dass die Preise für Wohnimmobilien in den nächsten Jahren noch weiter steigen werden“, prognostiziert Andreas Wollein, Vorstand des Österreichischen Verbands der Immobilienwirtschaft (ÖVI). „Denn es wird weiterhin viel Geld in Richtung Immobilien fließen.“

Doch wie sind die Entwicklungen im Detail? Ein Überblick über alle Bundesländer:

Immobilien sind nach wie vor das Veranlagungsziel vieler Investoren. Hinzu kommt, dass die Sparzinsen tief wie nie sind, die Kreditzinsen ebenfalls, während die Bau- und Grundstückspreise stark gestiegen sind.