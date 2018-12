Warum man jetzt in den Dolomiten Skifahren will

GRÖDEN: Skifahren wie die Weltmeister

Wer die Schönheit der Dolomiten bewundern will, fährt erst einmal auf das Grödner Sellajoch auf 2.244 Meter Höhe - am besten am späten Nachmittag, wenn sich die Berggipfel rosa färben. Mit dem Langkofel vor Augen, hat man gleich einen guten Überblick zur geplanten Ski-Safari zwischen Gröden und Alta Badia. Und damit es nicht immer dieselben Pisten von den Pässen downhill geht, kauft man am besten ein Dolomiti-Superski-Ticket, das in beiden Tälern gültig ist.

Von Gröden aus starten Skifahrer und Boarder dann direkt die Skirundtour Sellaronda, eine 26 Kilometer lange Tour rund um den Sellastock, die bis in die Skigebiete Alta Badia, Fassa und Arabba führt. Durch den neuen Anschluss an das Skigebiet Seiser Alm können von Gröden aus, über 81 Liftanlagen, 175 Pistenkilometer an einem Tag zurückgelegt werden.