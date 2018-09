Warum Gerlinde Kaltenbrunner jetzt am Arlberg wanderte

14 Achttausender hat Kaltenbrunner ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen. Ganz nach dem Motto "Carpe Diem" mitten in der Nacht aufzustehen um auf den Berg zu gehen, gehört zum Bergsteigerleben. Während das für den Rest der Gruppe eher eine Challenge war, schon vor dem Frühstück einen Gipfel zu erklimmen. So starten wir, noch etwas müde, gemeinsam um 4.30 vom Arlbergpass. Und weil sich Kaltenbrunner eigentlich in einer Vorbereitungsphase befindet, sie will nächstes Jahr einen 6000er erklimmen, hält sie ruhig und entspannt unser Tempo mit. Denn wir Ladies gehen zwar stetig, aber langsam voran. Um nicht zu sagen, gemütlich. Im wahrsten Sinn des Wortes, denn wir gehen zum Wirt. Besser gesagt auf den Wirt - ein 2.339 Meter hoher Berg.