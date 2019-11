Vaginal-Dental-Kur mit Zahnpasta – warum???

Alsdann machen wir sie eng, enger, am engsten, wenn’s sein muss mit einer Tube Zahnpolitur, extra weiß. Vielleicht gesellt sich ja noch ein gewisser Bleaching-Effekt dazu? Dazu kurz rüber zu Amazon, schauen, was es da so gibt: „New Lady“ etwa, den Vagina-Stick: „Geschlechtsverkehr wie beim allerersten Mal“, „Jungfrau Effekt“, „revolutionäre Vaginalstraffung in nur wenigen Minuten“. Kundinnen, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch: „Vaginal Virgin“, die Verengungscreme oder „Shunga. Hold me tight.“ Der Vollständigkeit halber: Produkte dieser Art, angeblich aus Kräutern gemacht und, eh klar, „nach uralter Rezeptur“, sind ebenfalls nicht harmlos, trocknen die Vaginalschleimhaut aus und können ätzende Chemikalien enthalten. So weit die Fakten. Doch wie kommt es überhaupt zu solchem Schwachsinn? Wovon träumen Frauen wie Männer da, welche Bilder geistern durch unsere Köpfe? Dass guter Sex mit einer „ausgeleierten“ Vagina nicht mehr funktioniert, er in ihr womöglich verloren geht und dass das alles tatsächlich mit einem Wunderdings für da unten wieder so wird, wie „er“ es angeblich mag? Ihr Traum von der superengen Vagina ist im Grunde ja auch nichts anderes als seine Sehnsucht nach einem Riesen-Penis. Abgesehen davon, dass sich dabei erst alles wieder auf das schlichte Lust-Prinzip „Rein-raus“ reduziert. So als wäre Sex nur wirklich Sex, wenn er in ihr steckt.

Spannend ist außerdem, wie wenig Frauen über ihre eigene Anatomie wissen. Was macht eine Scheide wirklich „eng“? Die Muskeln, im Zusammenspiel mit dem Körperbau. Konkret geht es dabei um den Beckenboden, der aus mehreren Schichten besteht und auch die Vagina umschließt: Je fitter und trainierter dieses Powerpaket ist, desto mehr Spielraum ist da, in jede Richtung. Die Vagina ist ein Wunderding: flexibel und dehnbar, was auch das Wunder Geburt ermöglicht. Apropos: Der Trend zum Wunschkaiserschnitt beruht u. a. auf dem Wunsch, die „ Vagina zu retten“. Denn natürlich verändert die Geburt eines Kindes einiges – man ist dann keine 17-Jährige mehr, sondern erwachsene Frau und Mutter. Das Training von Beckenboden, Gesäß und Beckenmuskulatur ist aber sowieso ein Leben lang wichtig.

Weil am Ende gilt: Weise Frauen wollen keine enge Vagina, sondern eine starke und kraftvolle.