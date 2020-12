Angelina Jolies Vater ist Trump-Fan- das Netz bemitleidet sie

Dass Angelina Jolie in der Öffentlichkeit steht ist nichts Neues. Dass ihr Name des Öfteren auf Twitter trendet, ebenso nicht. Weshalb die Oscar-Gewinnerin allerdings dieses Wochenende für Furore sorgte, ist ausnahmsweise nicht ihr eigener Verdienst. Der Grund dafür ist ein virales Video, welches ihr Vater Jon Voight letzte Woche auf Twitter postete, wie justjared.com am 28. November berichtet.

Jon Voight selbst gilt seit jeher als großer Sympathisant des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und ist im Zuge dessen schon häufiger durch fragwürdige Aussagen aufgefallen.

In einem erst kürzlich geposteten Video warnt Voight davor, dass sich Amerika mit einer Präsidentschaft von Biden großer Gefahr aussetzt. Biden wolle - so Voight - Amerika zerstören. "Präsident Trump ist der einzige Mann, der diese Nation retten kann", behauptet er.