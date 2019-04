Top 5: Osterschinken - die besten Adressen

Hier bekommt man (mit etwas Glück) die besten Schinken des Landes:



1., THUM

Roman Thum hat den Wiener Beinschinken eigentlich erst wieder salonfähig gemacht. Produziert wird nach traditioneller Methode, allerdings biologisch und mit moderner Technik. Achtung, sehr begehrt.



Wien 23, Triester Str. 201,

Tel: 01/544 25 41,

Mo-Fr 7-12,



Wien 1, Biobauernmarkt Freyung,

Fr, Sa 9-18,

www.thum-schinken.at



2., KOLLAR-GÖBL

Wenn die Steirer etwas fast noch besser können als die Wiener, dann ist es Osterschinken. Und hier ist er besonders gut, nicht zuletzt, weil ein Teil der Schweine aus eigener Zucht stammt. Ein Schinken, der eine Anreise in die Steiermark lohnt.



8530 Deutschlandsberg, Hauptpl. 10,

Tel: 03462/26 42 14,

Mo-Fr 7-18, Sa 7-12.30,

www.kollar-goebl.at



3., HÖDL

Der letzte Fleischhauer Wiens, der noch selbst (und zwar ausgesuchte Tiere von bekannten Züchtern) schlachtet. Der Hödl ist mittlerweile bekannt aus Funk und Fernsehen, und zwar, weil hier alles selbst gemacht wird und weil alles super ist.



Wien 23, Loosg. 1,

Tel: 01/865 94 38,

Mo-Do 7-12.30, Di-Do 15.30-18, Fr 7-18, Sa 7-12 Uhr,

www.hoedl-fleisch.at



4., LABONCA

Eines der tollsten Schweinezucht-Projekte in Mitteleuropa: Ganzjährig auf der Weide gehalten, schonend geschlachtet, nach besten Rezepturen verarbeitet. Der Shop am Burgauer Hauptplatz ist sozusagen ein schweinernes Genuss-Paradies.



8291 Burgau, Hauptpl. 6,

Tel: 03383/3349,

Mo-Fr 9-18, Sa 9-13,

www.labonca.at



5., DORMAYER

Der Blunzen-König kann auch Schinken. Und nicht nur das, das gesamte Oster-Sortiment des stets innovativen Fleischhauers aus Langenzersdorf kann sich sehen lassen. Und Blunze kann man bei der Gelegenheit ja auch gleich mitnehmen …



2103 Langenzersdorf, Wiener Str. 1,

Tel: 02244/2252,

Mo-Do, Sa 7-12, Fr 7-18, Mo-Mi 15.30-18,

www.dormayer.at



florian.holzer@kurier.at