Starschneider produziert Schutzmasken: "Man muss sich halt was einfallen lassen"

Wir war es für Sie, als Sie das Geschäft schließen mussten?

Beruhigt hat mich zunächst, dass ich durch die Maßnahmen der Bundesregierung das Gefühl hatte, dieses Land wird geführt, und man kann sich auf dieses Team verlassen. Da wurde nichts beschönigt, ich hatte den Eindruck, es wird uns nichts vorenthalten. Aber war es hart, weil wir noch nie mit so einer Situation zu tun hatten. Wir hatten ja noch nie mit SARS Kontakt. Für die Chinesen ist das weniger Neuland, weil sie seit 2009 schon die dritte SARS-Epidemie hatten. Die sind gewohnt, eine Maske zu tragen. Ich bin dagestanden und hab mich gefragt, was mache ich jetzt. Am ersten Samstag, wenn bei uns normalerweise im Geschäft immer viel los ist, wurde mir klar, ich habe heute keinen einzigen Cent verdient. Aber es kommt dann der Moment bei einem Unternehmen, wo man sich sagt: Jetzt ist kein Selbstmitleid angebracht. Man muss etwas tun, man muss sich halt was überlegen. Zuerst habe ich gedacht, vielleicht bekomme ich einen Auftrag, um medizinische Masken zu nähen. Aber dafür habe ich nicht die richtigen Maschinen. Und so hat sich der Gedanke weitergesponnen, dass wir wenigstens diese Mund-Nasen-Schutz machen, der die Verbreitung des Virus verhindern soll.

Woher kommt dieser Unternehmergeist?

Mein Vater hat mich sehr geprägt. Ich hatte das unglaubliche Glück, einen wahnsinnig liebevollen, führenden Vater zu haben, der immer versucht hat, mich neben ihm mitwachsen zu lassen. Einer seiner wichtigsten Ratschläge war: Schau, dass Du immer eine Kriegskasse hast. Es muss ein bissel Geld immer auf der Seite sein, falls etwas passiert, dass dich das nicht kalt erwischt. Und so war es auch jetzt. Wir sind dagestanden und haben gewusst, wir haben jetzt die nächsten Wochen keinen einzigen Euro Einnahmen. Und Gott sei Dank, haben wir Rücklagen, um da jetzt durchzukommen.

Haben Sie Mitarbeiter auf Kurzarbeit geschickt oder gekündigt?

Ich habe natürlich niemanden gekündigt. Ich habe mich an alle Mitarbeiter persönlich gewandt und gesagt: Wir sind heute da, wo wir sind, weil wir es gemeinsam aufgebaut haben. Und wir werden das auch gemeinsam schaffen. Gerade hat mir eine Mitarbeiterin gesagt, wie toll ich versuche das Schiff durch die raue See zu lenken. Ich habe fast zu weinen begonnen. Das rührt einen. Denn ich habe natürlich als Unternehmer, als Chef auch Ängste. Und man muss aber trotzdem die Vorbildwirkung des Unternehmers haben, damit die Leute wissen, sie können sich auch Dich verlassen. Da ist keine Zeit für Jammern oder Selbstmitleid. Man muss für die Mitarbeiter da sein. Mitarbeiter heißt nicht, dass sie neben einem arbeiten, sie sind ein Teil der Familie. Und so hat das mein Vater gelebt, und so lebe ich das auch. Natürlich habe ich aus Sicherheitsgründen Kurzarbeit angemeldet, aber wir hoffen, dass wir sie nicht wirklich ausnutzen müssen.