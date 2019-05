Skandale: Cannes konnte schon immer was!

Weniger mit Schauwerten als mit deftigen Worten machte 2011 der dänische Regisseur Lars von Trier von sich reden. Während der Pressekonferenz zu seinem wunderbaren Film "Melancholia" theaterte er sich in einen Monolog hinein, in dem Sätze wie "Okay, ich bin ein Nazi" und "Ich verstehe Hitler" fielen. Von Trier wurde daraufhin von der Festivalleitung zur "Persona non grata" erklärt und brauchte Jahre, um nicht auf dieses verbale Drama angesprochen zu werden.

Viele Jahre zuvor, nämlich 1987, drehte der US-amerikanische Filmkritiker Roger Ebert in Cannes seine Runden und sprach unter anderem mit Filmmogul Menahem Golan über die Charles-Bukowski-Filmbio "Barfly". Ihm war zu Ohren gekommen, dass Golans Produktionsfirma "Cannon" den Film nur finanziert habe, weil Filmemacher Barbet Schroeder gedroht habe, sich vor ihm einen Finger abzuhacken. Und mit der Amputations-Action nicht aufzuhören, bevor er, Golan, die volle Unterstützung zusichere. Roger Ebert darüber in seinem Cannes-Erinnerungsbuch "Two Weeks in the Midday Sun": "Wenn diese Story erst in Hollywood kursiert, wird Ihr Büro von Leuten mit Black & Decker-Stichsägen belagert werden." Menahem Golan daraufhin: "Das wird nicht funktionieren. Ich sagte nur aus einem Grund zu: Weil ich diesen Film auch machen wollte."