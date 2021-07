Die Statuen waren zu sexy: So sah es in der Antike wirklich aus

Und: Die scheinbar entdeckte Schlichtheit der Alten passte gut in die Zeit, Staatsmänner, Philosophen und Aufklärer konnten wunderbar die längst verlorengegangene edle Reinheit der frühen Kulturen heraufbeschwören und als erstrebenswertes Ideal auf ein Podest stellen. „Sie wurden durch das Fehlen jedweder Farbe tatsächlich auf eine höhere Ebene überführt – das funktionierte, weil sie dadurch ihre Nähe und ihre Sinnlichkeit verloren“, erklärt Professor Brinkmann.

Die Statuen waren zu sexy

Im 19. Jahrhundert, als in Pompeji und Athen unzählige teils noch in kräftigen Farben strahlende Statuen ausgegraben wurden, ließ sich die Sache eigentlich nicht mehr verleugnen, dennoch zog man es vor, die Artefakte zu putzen, um dem altbekannten Bild zu entsprechen – und im Faschismus des 20. Jahrhunderts ging auch das Bewusstsein darüber wieder verloren. „Das war zu sinnlich für diese Zeit“, sagt Archäologe Vinzenz Brinkmann und führt aus: „Das, was an der Statue sexy ist, wird durch den Verlust der Farbe abstrakt.“