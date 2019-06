Völlig autonom: Wenn das Auto selber fährt

Erste Versuche in Österreich Seit 2017 gibt es in Österreich die ersten Teststrecken für autonome Fahrzeuge. In der Seestadt Aspern fährt seit Juni der „auto.Bus“ der Wiener Linien zehn Stationen eigenständig. Über Wochen hat der intelligente Bus die Strecke erlernt. Lenkrad gibt es keines, zur Sicherheit ist ein Operator an Bord, der im Notfall intervenieren kann.

230 km südlich: das ALP.Lab. Ziel der Initiative ist das „Sichere Testen auf öffentlichen Straßen“, sagt Gerhard Greiner, Innovationsdirektor des ALP.Labs. Der Experte meint, dass in Zukunft „automatisches Fahren unter gewissen Situationen auf Autobahnen freigegeben wird“ – z. B. auf vierspurigen Autobahnen und unter optimalen Bedingungen. „In 5 bis 10 Jahren wird es das auch in Österreich geben.“ Seit Beginn der Testphase Mitte 2017 sind um die 100 Testfahrten der Initiative auf der A2 erfolgt. Dabei wird besonders auf die Sicherheit in allen erdenklichen Wetter– und Verkehrslagen geachtet.

Weltweit gibt es zwar noch kein einziges Land, das autonomes Fahren im vollen Umfang zulässt – aber die Weichen dafür werden bereits gestellt, auch in Österreich. Und die Autohersteller stehen schon in den Startlöchern. Nun geht es darum, die Teststrecken auszubauen, Sicherheit zu garantieren und die Gesetze anzupassen.