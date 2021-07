Wind, Wellen, Wunder

Von der Insel der Kalypso bis an die türkische Rivera, von den sagenhaften Isles of Scilly vor Cornwall bis zur traumhaften Algarve im Süden Portugals, vom Nordkap bis zur Ostsee-Sandbank Hannibal, vom gespenstischen Vulkan Stromboli in die Straße von Bonifacio, von den wildromantischen Revieren Mallorcas bis in die Meereswüste der Kornaten in Dalmatien.



Charter-Yachten in allen Preis- und Komfortklassen gibt es in all diesen Revieren. Viele der versteckten Naturwunder Europas sind praktisch nur vom Meer aus erreichbar. Und eines ist sicher: Über Land muss man sich oft durch Großstädte und Industriegelände, durch Gewerbegebiete und Plattenbausiedlungen schlängeln, um an den ersehnten Urlaubsort zu gelangen. Entdeckt man Europa jedoch vom Meer aus, so zeigt es sich meist gleich von Anfang an von seiner schönsten Seite.