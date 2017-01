Salz & Pfeffer: Stiar

Obwohl Ischgl mit Martin Sieberer und Benny Parth zwei Top-Köche Österreichs aufweist – leicht hat es die gehobene Küche in Tirols Halligalli-Zentrum nicht gerade. Und da erstaunt es dann doch, wenn ein Sporthotel wie das „Silvretta“, das bisher mit Pizzeria und Jagatee punktete, nun auf Gourmet setzt. Und nicht nur das: Silvretta-Besitzer Maria und Peter Zangerl bauten sich sogar einen neuen Bauernhof, mit Schafen, Schweinen, Kälbern und ein paar Wagyu-Rindern, stellten vor Kurzem einen eigenen Metzger ein, der selbst schlachtet und die Zutaten fürs Frühstücksbuffet des Hotels produziert. Auch das neue Restaurant „Stiar“, mit viel Glas, altem Holz und dekorativen Flammen-Attrappen gestaltet, profitiert von dieser Hausschlachtung, wenngleich nur die Steaks ihren Weg in die Küche von Gunther Döberl finden, denn Innereien esse in Ischgl niemand.

Aber immerhin „Speckpraline“ in Sepia-Tinte, ganz delikate Gourmet-Gerstlsuppe mit reichlich Liebstöckl und pochiertes Wachtelei mit Semmelknödel-Croutons zur Anregung des Gaumens. „Steckerlfisch“, ein Stück gedämpfte Bachforelle mit Erdäpfeln und Kohl, sehr gut, „Blunzengröstl“, eine Kombination aus Blutwurst-Praline, Garnele und Schwarzwurzel, eher eigenartig, gebratener Huchen mit Petersilienpüree sehr gut, Reh-Filet mit Zirbenwipferl und Zirbenpulver ebenfalls.

Und am Schluss geschmolzener Graukas und Grammel-Eis (4gg Menü 47 €, 7gg Menü 108 €). Ein bisschen angestrengt zwar, aber zweifellos tolle, moderne Alpinküche. Ein mutiges Projekt auf jeden Fall.



Stiar,

6561 Ischgl, Dorfstr. 79,

Tel: 05444/52 23,

Mi-So ab 19,

www.sporthotel-silvretta.at



Max. Küche 31 35 Keller 7 10 Service 12 15 Atmosphäre 12 15 Preis/Wert 15 20 Familie 2 5 79 100

