Florian Holzers Restauranttest: Yohm

Die Weihnachtsbeleuchtung am Graben hängt bereits, die Boutiquen an Wiens Luxusmeile machen sich Weihnachts-fit und die Gastronomie rundherum wappnet sich für ihre stärkste Saison im Jahr. Auch das „Yohm“, jenes kleine, doppelstöckige Restaurant, das vor zwanzig Jahren einer der Pioniere einer Pan-Asia-Küche auf Gourmet-Niveau war, hat sich hübsch gemacht: Das archetypische 90er-Design wich einer moderneren Gestaltung, wobei für Patron Klaus Piber nur feinste Ware in Frage kam, die Emaille-Tische ließ er etwa aus Paris kommen. Die Karte bekam ebenfalls ein Update: Man konzentriert sich auf die beliebtesten Yohm-Gerichte der letzten 20 Jahre, ergänzt durch ein paar Hot Pots und Ungewöhnliches von der Sushi-Bar. Zum Beispiel „Alpine Nigiri Variation“, also Sushis, die mit rohem Zander, Saibling und Lachsforelle belegt und mit dem Bunsenbrenner geflämmt werden (15,50 €). Außerdem kam noch eine Tageskarte dazu, die sich ein bisschen am Streetfood-Trend orientiert und etwa säuerlich mariniertes Tofu (9,50 €), ein Chili-würziges Tuna-Tatar mit Avocado oder „ Moon Cakes“ anbietet. Die entdeckte Piber in Shanghai, er schmuggelte sie im Flieger nach Österreich und analysierte dann mit seinem Küchenchef sowohl Blätterteig als auch die Schweinefleisch-Shrimps-Fülle. Und das gelang gar nicht schlecht (7,50 €). Oder Wolfsbarsch mit großartiger, roter Sauce, saftig, würzig, köstlich (26, €), auch das Kung-Pao-Chicken macht viel Freude (19 €). Die Weinkarte bietet Altbekanntes, aber auch Neues, Spannendes. Das „Yohm“ startet jedenfalls fit in die nächsten 20 Jahre.



Yohm,

Wien 1, Peterspl. 3,

Tel: 01/533 29 00,

Mo-Sa 12-23, So 12-22,

www.yohm.at



Bewertung:

Küche: 28 von 35

Keller: 8 von 10

Service: 14 von 15

Atmosphäre: 13 von 15

Preis/Wert: 15 von 20

Familie: 3 von 5

Gesamt: 81 von 100



