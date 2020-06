Von Mao-Figürchen und Grabbeigaben: Chinatown in Melbourne

Chinesisches Neujahr Das Fest wird jedes Jahr mit einem farbenprächtigen Umzug gefeiert – und mit dem Dai Loong Millennium Dragon, das ist der größte chinesische Drache aus dem Chinese Museum. Auch als „Frühlingsfest“ bekannt, können die Feierlichkeiten zwei Wochen andauern. Nächster Termin ist der 12. Februar 2021

Chinesisches Museum Historische Dokumente, Ausstellungen und Einblicke ins chinesische Leben Down Under bietet das Museum of Chinese Australian History am Cohen Place. Das Geschichtsmuseum ist seit dem 27. Juni wieder geöffnet. chinesemuseum.com.au

Chinesischer Garten An der Spring Street, am östlichen Eingang zur Chinatown, ist der Tianjin Garden mit seinen chinesischen Statuen einen Erholungsstopp wert. In der Nähe, am Ende der Russell Street, gelangt man zum Old Melbourne Goal, in dem 1842 bis 1929 insgesamt 133 Straftäter gehängt wurden, darunter auch viele Chinesen