Ohne Strom kochen am Weißensee: Brot, Fleisch, Fisch

PULLED PORK

1 Schweinenacken (Schopfbraten) ca. 2 kg ohne Knochen und Fettdecke

Für die Beize:

3 EL Salz, Pfeffer schwarz gemahlen, Wacholderbeeren zerdrückt

Cayennepfeffer gemahlen, 1 EL Tomatenmark, l Apfelsaft, 3 EL Honig

Für die Marinade zum Übergießen:

500 ml Apfelsaft, 500 ml kräftige Gemüsebrühe, 2 EL Zucker

Für den gebratenen Sauerteig:

1 EL Butterschmalz, 2 EL Mehl, Sauerteig

- Für die Beize alle Zutaten vermengen. Das Fleisch (im Ganzen) mit dieser Mischung marinieren und in eine Klarsichtfolie wickeln.

- 24 Stunden im Kühlschrank beizen lassen

- Backrohr mit Ober-/Unterhitze auf 130 Grad vorheizen oder für unplugged die Kistensau befeuern

- Fleisch auf einen Rost legen, darunter Auffangwanne (Blech oder Bräter) für Saft. Mit der Marinade (Apfelsaft, Gemüsebrühe, Zucker) und dem Rückstand der - - Beize (Saft) während der Garung alle dreißig Minuten übergießen

- Circa fünf Stunden garen, bis das Fleisch eine Kerntemperatur von 90 Grad hat

- Fleisch aus dem Ofen nehmen, in eine Alufolie wickeln und überkühlen lassen

- Mit einer Gabel im kalten Zustand das Fleisch reißen

- Den Restsaft mit Stärke eindicken und das gezupfte Fleisch darin vermengen

- Sauerteig mit Mehl strecken und in Butterschmalz in einer Pfanne braten

FERMENTIERTES ROTKRAUT

1 Rotkrautkopf, Salz-Wassermischung 12 Prozent Salz

- Rotkraut zuputzen, Strunk entfernen, in gewünschte Stücke schneiden

- In ein steriles Einweckglas geben, mit der (kalten) Salz-Wassermischung bis ganz an den Rand einfüllen, dass kein Gemüse mehr über das Wasser steht

- Verschließen und circa acht Wochen – bei knapp 22 Grad Raumtemperatur – fermentieren lassen

EINGELEGTE EIERSCHWAMMERLN

1 kg Eierschwammerln, l Essig, 1 EL Senfkörner

1 TL Muskat gemahlen, 350 g Zucker, 1 EL Salz

- Alle Zutaten (außer Schwammerln) miteinander vermengen und aufkochen lassen

- Schwammerln gut putzen, leicht salzen und in Einweckgläser füllen

- Mit dem aufgekochten Fond übergießen und verschließen. Eventuell die gefüllten Gläser im Dampfgarer nochmals bei 100 Grad Wasserdampf circa zehn Minuten abdämpfen lassen

- Kühl lagern

ANRICHTEN

- Pulled Pork auf dem gebratenen Sauerteig anrichten

- Das fermentierte, in dünne Streifen geschnittene Rotkraut über das Fleisch geben

- Eingelegte Eierschwammerln darüber verteilen