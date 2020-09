Keine Reisewarnung: Die schönsten Urlaubsziele im Herbst

In der Türkei gilt für die Urlaubsregionen von Izmir bis Antalya an der türkischen Küste aktuell keine Reisewarnung. Urlauber genießen im Oktober dank der Nebensaison fast leere Strände an der Ägäis oder stöbern auf den traditionellen Bazaren von Antalya. Mit bis zu 26 Grad und etwa acht Stunden Sonnenschein täglich können Urlauber an der Türkischen Riviera auch im Oktober noch ausgiebig sonnenbaden. Doch abseits der Strände gibt es zwischen dem Schwarzen- und dem Mittelmeer auch atemberaubende Bergregionen, in denen Aktive im Herbst wandern gehen.