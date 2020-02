Im Salzkammergut, da kann man gut aktiv sein

Wenn ein Heli Putz spricht, dann sollte man zuhören. Und staunen. Bestenfalls sind kurze Zwischenfragen erlaubt. Denn der Skilehrer und Extremsportler hat viel zu erzählen aus seinem abenteuerlichen Leben. Überall war er unterwegs auf der Welt, vom Klettern in Patagonien bis hin zum Demonstrations-Skifahren in Asien. Die Welt ist seine Westentasche. Und dennoch, oder gerade deshalb, sind das Salzkammergut und der Krippenstein sein Zuhause, in das er immer wieder gerne zurückkehrt und dort mit Wonne verweilt. Weil er Landschaft und Leute genial findet. Und weil er mithelfen möchte, die Region aus dem Winterschlaf zu erwecken. „Die Vielfalt ist hier groß, es gibt genügend Angebote im Sommer wie auch im Winter.“ Man findet die nötige Ruhe abseits des Massentourismus in anderen Orten. „Das Gebirge ist sensationell. Da kann man viel herausholen.“