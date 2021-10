Ganz nobel mit dem Hobel: Trüffelsaison in Istrien

Nicht nur, wenn es um die Trüffel geht, sind Fahrten durch die istrischen Berge immer noch eine Entdeckungsreise – kulinarisch, landschaftlich, historisch. Wer sich etwa auf dem Weg ins inzwischen ziemlich bekannte Künstlerdorf Grožnjan nur ein bisschen auf der Landstraße verirrt, landet in einem Bergdorf im Dornröschenschlaf mit dem wunderbaren italienischen Namen Piemonte. Die mittelalterlichen Häuser, die in Grožnjan längst renoviert sind und Galerien beherbergen, sind hier noch Ruinen mit blinden Fenstern. Vor der versperrten Kirche hält ein Landarbeiter Mittagsschlaf und der einzige Bewohner, den man antrifft, beantwortet die Frage nach einem offenen Gasthaus mit einem Achselzucken.

Aber keine Sorge, zum nächsten Gasthaus und zum nächsten Weinbauern ist es in Istrien nie weit. Man kann den Michelin-Sternen und den Parker-Punkten nachfahren, oder man hält sich an alteingesessene kulinarische Institutionen, wie etwa das Restaurant von Vesna Loborika unweit von Pula. Das ist an die hauseigene Käserei angeschlossen und entsprechend gibt es hier unzählige Gerichte, in die die Chefin ihre vielen Käsesorten gesteckt hat. Dass sie die dazu notwendigen Nudeltaschen ebenfalls selbst herstellt und diese deshalb nicht weit in die Küche und auf den Teller haben, ist auch für einen bodenständigen mitteleuropäischen Pasta-Konsumenten ein Geschmackserlebnis. Dem Trüffel entkommt man auch in Vesnas Pasta nicht, aber mit dem hat man sich nach ein paar Tagen kulinarischer Entdeckungen in Istrien ohnehin angefreundet.

Wer sich zur Abwechslung auf ein bisschen kulinarische Avantgarde einlassen möchte, kann bei Damir&Ornella in Novigrad zuschauen, wie aus Oktopus mithilfe beeindruckender Messerakrobatik Sashimi entsteht, und entdecken, wie unterschiedlich Muscheln roh schmecken. Ach ja, und ein paar Tropfen Trüffelöl waren da natürlich auch dabei.