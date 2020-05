Arepas, Pho und Quesadillas: Das beste Street Food aus aller Welt

Bis heute wird darüber diskutiert, ob Döner Kebab in der Türkei oder in Deutschland erfunden wurde. Sicher ist aber – das beliebte Streetfoodgericht lässt sich mittlerweile fast auf der ganzen Welt finden. Dafür wird das Fleisch in einer Mischung aus Gewürzen, Olivenöl und Milch mariniert und auf einem vertikalen Stab geröstet. Danach in dünne Scheiben geschnitten in ein Pide-Brot, eine Pita oder einen Dürüm gefüllt und je nach Belieben mit Salat, Gemüse oder Zwiebeln garniert.

Deutschland: Die Currywurst ganz in der Nähe