Rab romantisch - Insider-Tipps für Insel-Hopper

Wer noch nie hier war, wird sich gleich wohl fühlen. Vor allem, wenn man Rab in der Vor- oder Nachsaison besucht. Denn da ist auch diese Insel in der Kvarner Bucht am Schönsten. Von der Fähre weg, sind es etwa nur 15 Minuten mit dem Auto bis man in dem kleinen Dorf Rab ankommt und sofort von seinem Charme gefangen wird. Hier ist alles noch so, wie es immer war. Alte Häuser, eine Stadtmauer, kleine Gassen, weißes Pflaster, Kirchtürme und Meer rundum. Die Stadt ähnelt einem Viermaster aus Holz, vier Glockentürme in der Oberen Gasse, sind Rabs Wahrzeichen. Und dorthin führt auch der erste Weg, kommt man in der Abenddämmerung an. Vom Hafen in der Altstadt zieht es einen sofort hinauf, um die Sonne im Meer versinken zu sehen. Besonders schön ist der Blick vom alten Glockenturm aus dem 12. Jahrhundert, auf den man gegen eine Gebühr von 2 € hinaufsteigen kann. Wer genug Energie hat, kann bis auf die weiße, pyramidenförmige Spitze hinausklettern. Umgeben von einer kleinen Balustrade, genießt man einen herrlichen Panoramablick über die Dächer und die ganze Hafenbucht.

TO DO IN RAB - 12 Tipps für Insider