In der Spezerei am Karmelitermarkt bestellen wir Fusilli. „Aber bitte ohne Käse.“ Fusilli kommen – mit Käse. Der Teller wird sofort wieder mitgenommen. Und als die Portion dann ohne Käse vor uns steht, lesen wir „escusi“ am Tellerrand – mit Balsamico geschrieben. Schön, wenn man Fehler so charmant zugeben kann.

von Heidi Strobl