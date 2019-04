Nico Santos: Er schreibt die Hits von Bushido und Helene Fischer

Ist es nicht noch cooler, dass Ihr eigener Song „Rooftop“ so durch die Decke gegangen ist? Platz 2 in den österreichischen Charts ist verdammt gut.

Anfangs hat es nicht danach ausgesehen. Der Song war zweieinhalb Monate draußen und es passierte genau nichts. Null! Obwohl ich von Anfang an das Gefühl hatte, das wird was! Als es dann anders kam, dachte ich mir: „Wie falsch lag ich bitte?“ In der Zeit war ich echt fertig und traurig. Aber von einem Tag auf den anderen ging es plötzlich los.

Wussten Sie, woran das lag?

Nein, aber das ist auch das Coole an der Musik und das, was mich am meisten angetrieben hat. Man ist immer nur einen Song davon entfernt, sein Leben auf den Kopf zu stellen. Das Schöne an „Rooftop“ war auch, dass der Song nicht nach zwei Monaten wieder aus den Charts geflogen ist, sondern sich lange gehalten hat.