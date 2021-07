"Letzte Show" war das Motto der diesjährigen Show des Bakk-Lehrgangs in Linz. Am 13. Juni präsentierten die Studierenden der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz unter der künstlerischen Leitung von Ute Ploier in Kooperation mit der Modeschule der Stadt Wien ihre Abschlusskollektionen in der Grellen Forelle am Donaukanal. Und in Hetzendorf ist "Das Sichtbare – das Verborgene" Motto der diesjährigen Klassenarbeiten. Auch diese Konzeption der Show-Inszenierung wird heuer in Teams aus Schülern und Lehrern organisiert. Die mehr als 200 Modelle werden in einem Fashion-Zelt im Schlosspark Hetzendorf gezeigt.