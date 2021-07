New Look, Teil 4

Barbara

Die Studentin, die gerade ihren Master in Kommunikation, Wissen, Medien am CampusHagenberg macht, ist sofort dabei: "Ich hab kein besonderes Verhältnis zu meinen Haaren, verstehe auch nicht, wenn andere Frauen so viel Wirbel darum machen", sagt sie. Aber sie freut sich sofort darauf, Studienkollegen und Freunde mit dem neuen Look zu überraschen. Würde sie alles ausprobieren? Nein, so auch wieder nicht, bei komplett neonfarbenen Haaren würde auchstreiken und auch bei "", obwohl, graue Haare … Weder das eine noch das andere wird ihr heute empfohlen. Dirk Nebel , der schon viel mit internationalen Stars gearbeitet hat, weiß, was geht: "Das Wichtigste beimUmstyling ist, zu zeigen, was herauszuholen ist. Das kann nur funktionieren, indem man sich in die jeweilige Person hineinfühlt." Das Make-up wähltin Brombeer-, Aubergine- und Beerentönen. "hat ein tolles Gesicht. Da kann man gut einen Look machen." Spätestens im Sommer 2016 wirdmit dem Master in der Tasche Bewerbungsgespräche führen und will dann dementsprechend selbstbewusst wirken. Ihr bisheriges Auftreten – Jeans,T-Shirt und Turnschuhe – hält sie selbst für fad und einfallslos, will sie doch "die Arbeitswelt erobern". In Kostüm und Blazer fühlt sie sich jedoch eher deplatziert. Profi-Stylistin Angelika Königseder empfiehlt knieumspielende Kleider mit V-Ausschnitt. "V-Ausschnitte sind super bei einem großen Busen, das verlängert die Halslinie und streckt den Oberkörper optisch." Am schönsten mithilfe femininer Wickelkleider. Bei der Anprobe fühlt sichtrotzdem ein bisschen wie ein "Kind, das die Kleider der Mutter anzieht". Beim Shooting überzeugt sie dann aber umso mehr ...