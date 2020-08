Wie die bekannteste Trendforscherin die (Mode-)Zukunft sieht

Ihren Trendreport für 2021/22 brachte die 69-Jährige dieser Tage unter dem Wort „Stillness“ heraus – denn Stille sei das größte Schlagwort der nächsten Monate, neben Zwanglosigkeit und dem Thema Licht.

In der Mode dominieren in Zukunft lockere, weite Schnitte in hellen, ruhigen Farben (zartes Rosa, Blau, Orange oder Grün) – allen voran Weiß. Die Nicht-Farbe wird die nächsten zwei Jahre essenziell, ist sich die Trendexpertin sicher. Dunkle Töne werden dagegen nur als Akzente eingesetzt. Mueller-Matyas sieht diese Prognose jedoch skeptisch: „Die neuen Kollektionen sind nicht von allzu hellen Farben geprägt, den Winter sehe ich bislang nicht in Weiß.“