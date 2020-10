Warum Seide ein weniger glamouröses Produkt ist als gedacht

Der Blick auf die Materialzusammensetzung zeugt zunächst von höchster Qualität: 100 Prozent Seide gilt für Modefans nach wie vor als purer Luxus. Wie diese entsteht, ist jedoch wenig glamourös.

Schon das alte China kannte Seide, dort ist bis heute der Großteil der Produktion angesiedelt. Unzählige Seidenspinner werden in riesigen Farmen gehalten, um die einzige in der Natur vorkommende textile Endlos-Faser zu gewinnen. Die Raupe des Seidenspinners spinnt einen schützenden Kokon, aus dem später das luxuriöse Material hergestellt wird. Normalerweise würde die Raupe eine Transformation zum Falter durchlaufen. Doch dazu kommt es nicht. Um zu verhindern, dass das Tier beim Schlüpfen den langen Seidenfaden durchbeißt, werden die verpuppten Raupen in kochend heißes Wasser geworfen.