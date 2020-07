Vogue: Modebibel zwischen Kritik und Aufbruch

Geschäft wird schwerer

Abseits der bösen Worte Anna Wintours, sind es aber auch die blanken Zahlen, die die einst so wichtige Modebibel zu einem immer weniger mächtigen Sprachrohr der Modeindustrie machen. Die Verkaufszahlen sinken wie bei vielen Konkurrenz-Medien auch, der Online-Auftritt war lange nicht die Stärke von Condé Nast und die Werbekunden investieren immer stärker direkt in Promis mit hohem Instagram-Wert. So wie zum Beispiel Kim Kardashian oder Beyoncé, die auf der Plattform an die 150 Millionen Follower erreichen. Zum Vergleich: 2018 lag die Auflage der US-Vogue bei 1,2 Millionen. Kein Wunder also, dass das eigentliche Geschäft immer schwerer wird. Wintour versucht sich nun zwar an einer Online-Plattform, um junge Designer zu fördern, aber einen richtigen Neustart will man ihr nicht zutrauen.

Einer anderen hingegen schon: ihrer Freundin und gleichzeitigen Konkurrentin Natalie Massenet. Die Selfmade-Millionärin hat den Luxus-Onlineversand „Net-a-Porter“ gegründet und ist zudem Vorsitzende des British Fashion Council, wo über Förderungen für Designer entschieden wird. Seit einigen Jahren ist sie nun auch bemüht, die Fashion Awards in London zu einem ebenso weltbekannten Mode-Spektakel zu machen wie Wintours Met Gala in New York.