(Un)spektakulär: So sieht eine Fashion Week ohne Shows aus

Zeichen für Optimismus

Keine leichte Aufgabe, gilt es doch, die Faszination rund um die sündhaft teuren, handgefertigten Stücke aufrecht zu erhalten. Die wohl aufwendigste Präsentation bekam die Branche gleich am Montag von Christian Dior zu sehen. Für diesen fertigte Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri ihre Kleider dieses Mal in Miniaturgrößen an, die der italienische Filmemacher Matteo Garrone magischen Wesen in einem mysteriösen Wald von zwei Boten präsentieren lässt, bevor sich diese ihr liebstes Modell anfertigen lassen.