Überraschend: Aus für Rihannas Modemarke Fenty

Mehrere Jahre lang wurde die Modemarke gehypt, für partyähnliche Modeschauen Promis nach Paris geflogen und die Kollektionen ordentlich beworben. Doch jetzt legt der Mutterkonzern LVMH, dem das Label gehört, die von Rihanna gegründete Marke auf Eis.

Nur die Mode-Kollektionen im Streetwear-Stil der Sängerin werden vorerst gestoppt - und auf "bessere Bedingungen" gewartet, wie der Konzern mitteilte. Die scheinbar besser laufenden Zweige von Fenty sind das Kosmetik- und Unterwäscheangebot - sie bleiben erhalten.

Die Kosmetiklinie des Superstars ist vor allem in den USA extrem erfolgreich. An sie 600 Millionen Dollar soll Rihanna inzwischen schwer sein. Einen großen Anteil davon machte in den letzten zwei Jahren der Umsatz mit Make-up aus.