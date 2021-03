Trend-Ausblick: Wie wir uns im Herbst kleiden werden

War der Beruf des Designers stets auch immer der eines Prognostikers, braucht es dieser Tage fast schon hellseherische Fähigkeiten, um abschätzen zu können, was die Kundin in sechs Monaten tragen wollen wird. Werden wir uns noch immer (oder schon wieder) in unsere eigenen vier Wände zurückziehen oder gar wieder auf Partys gehen können?